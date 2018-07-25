Фестиваль Park Live: кто встряхнёт столицу

Москва, , 21:36 — REGNUM В столичном парке им. Горького 27−29 июля пройдёт фестиваль Park Live. На нём ожидаются те, кто творит историю в современной поп-культуре с точки зрения меломанов.

Откроет безумства на Москве-реке диджей Планеты (не меньше) David Guette, к нему в этот день примнут модные Sofi Tukker, и только что выпустивший англоязычный альбом белорусский музыкант Ivan Dorn. Ну, а в субботу грянет гром — на сцене долгожданные возвращенцы — GORILLAZ! В воскресенье, 29 июля, хедлайнером выступит одна из самых влиятельных групп своего поколения — Massive Attack! Будут и другие неподражаемые исполнители.

Билеты — от 3 тыс. рублей. Народу ожидается очень много.