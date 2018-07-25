Disney привезли на выставку в Пекине оригинальные кадры своих мультфильмов

Пекин, , 11:10 — REGNUM Выставка 400 оригинальных кадров из мультфильмов американской киностудии Disney, включая редкие наброски, были выставлены для ознакомления публики впервые в Пекине, сообщает 25 июля Chinanews.com.

Выставка проводится в Государственном музее классических книг. На ней представлены изображения классических персонажей мультфильмов Disney, включая Белоснежку и семь гномов, Микки Мауса и Дональда Дака. Большая часть работ никогда ранее не показывалась в Китае.

Кроме того, на выставке представлены 84 работы из частной коллекции Вайча Робина, который был художником студии 1930-е годы и перешли по наследству его дочери Марианне Робин. Посетителям выставки, которая продлится до 14 октября, также показывают, как проходит процесс реставрации старых работ, а также объясняются принципы работы анимации с использованием прозрачных целлулоидных плёнок.