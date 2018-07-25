Фестиваль «Народный травник»: вход по венку из полевых цветов

Вологда, , 21:32 — REGNUM В селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области 28 июля пройдёт фестиваль «Народный травник». Он проводится каждый год в июле. И в 2018 году, после утренней службы в Покровском храме, он развернется на живописных лугах близ усадьбы дворян Качаловых «Хвалевское».

Здесь можно будет получить консультации опытных травников, познакомиться с культурой вепсов. Научиться заваривать чай по старинным правилам, сварить варенье из тысячелистника и дикого шиповника, а также просто соединиться с природой-матушкой.

А как стемнеет, наступит пора веночной вечоры и чтения лирических стихов на берегу реки Суда.