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Фестиваль «Народный травник»: вход по венку из полевых цветов

Культура

28 июля на территории дворянской усадьбы «Хвалевское», что в селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области, пройдет фестиваль «Народный травник»

Фестиваль «Народный травник»: вход по венку из полевых цветов
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вологда, 25 июля 2018, 21:32 — REGNUM  В селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области 28 июля пройдёт фестиваль «Народный травник». Он проводится каждый год в июле. И в 2018 году, после утренней службы в Покровском храме, он развернется на живописных лугах близ усадьбы дворян Качаловых «Хвалевское».

Здесь можно будет получить консультации опытных травников, познакомиться с культурой вепсов. Научиться заваривать чай по старинным правилам, сварить варенье из тысячелистника и дикого шиповника, а также просто соединиться с природой-матушкой.

А как стемнеет, наступит пора веночной вечоры и чтения лирических стихов на берегу реки Суда.

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Культурная хроника
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