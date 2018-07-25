В Ярославской области святой источник войдет в реестр культурного наследия

Ярославль, , 11:53 — REGNUM В Ярославской области святой источник преподобного Никиты в Переславском районе планируют включить в государственный реестр объектов культурного наследия. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области разместил на своем сайте акт государственной историко-культурной экспертизы с обоснованием этого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никитский источник, упомянутый в житии Никиты Переславского XV века, может стать первым святым источником региона, включенным в реестр ОКН. Согласно житию, в его обустройстве святой принимал участие в XII веке. Исторических построек там не сохранилось, но эксперты полагают, что охране подлежит ландшафт и историческая память места.

Это достопримечательное место. Им могут быть исторические центры городов, объекты археологического наследия, совместные творения природы и человека. В данном случае мы имеем именно такой объект — это история и одновременно природа. Например, нечто похожее — это Куликово поле. Но там больше истории, чем природы. В Ярославской области пока подобного памятника нет, хотя рассматривается вопрос и включении в реестр объектов культурного наследия горы святой Марии в Ростовском районе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Экспертиза тянется с 2016 года. Это связано с недовольством переславских градозащитников, которые борются с планами застройки берегов Плещеева озера. Они полагают, что охранная зона выявленного памятника должны быть больше.