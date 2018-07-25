Уникальные снимки семьи Высоцкого продают через интернет

Москва, , 10:27 — REGNUM На интернет-сайте объявлений доступны лоты, связанные с советским артистом Владимиром Высоцким и его семьёй. Максимальную сумму — 5 млн рублей — продавцы просят за фотографии, сделанные в 1941—1949 годах.

В Москве автографы Высоцкого можно приобрести, заплатив от 8 тыс. рублей. В 200 тыс. рублей оценивается подпись, оставленная на пластинке артиста. По описанию, она принадлежала одному из консультантов фильма «Место встречи изменить нельзя».

За 50 тыс. рублей предлагается портрет барда 1988 года кисти художника Бирюкова. В Екатеринбурге на продажу выставили набор монет, выпущенных к 80-летию артиста, а в Краснодарском крае предлагают шахматы с его изображением.

В Омске продают коллекцию из снимков, кассет, пластинок и других предметов. Владелец просит за раритеты 25 тыс. рублей. Житель Воронежа предлагает бюст Высоцкого за 3,5 тыс. рублей. Объявления опубликованы на сайте «Юла».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля 1980 года заслуженный артист РСФСР, бард, популярный актер театра и кино Владимир Высоцкий скончался в Москве в возрасте 42 лет. 20 июля 2018 года в Нижнем Тагиле ушла из жизни первая жена артиста, актриса Иза Высоцкая. Ей был 81 год.

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