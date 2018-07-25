Музейные коллекции Москвы теперь доступны онлайн

Москва, , 21:27 — REGNUM В Москве приобщиться и к истории, и к прекрасному теперь можно не выходя из дома. Департамент культуры столицы создал единую интернет-площадку — union.catalog.mos.ru. Уже семь столичных музеев разместили там более 7,5 тыс. экспонатов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Всего в проекте по представлению в интернете своих фондов могут принять участие почти 50 столичных музеев. В широкий доступ попали фотографии, документы, картины, вещи из собраний Государственного музея истории ГУЛАГа, музея-панорамы «Бородинская битва», Дом-музея Марины Цветаевой, музейно-выставочного центра «Музей Моды», музея-усадьбы «Останкино», Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галереи Ильи Глазунова.

Сейчас идёт работа по оцифровке и размещению экспонатов других московских музеев.