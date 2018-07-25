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Космос как предчувствие: выставка в самолете Як-42 на ВДНХ

Культура

Космонавты обязательно берут с собой в полет игрушки. Они напоминают им о родном доме, о семье. Именно так принято считать (доподлинно неизвестно), и именно этот мотив использовали для создания новой экспозиции в самолете Як-42 молодые дизайнеры

Космос как предчувствие: выставка в самолете Як-42 на ВДНХ
Павел Аджигильдяев
Яковлев Як-42

ВДНХ, Москва, 25 июля 2018, 10:04 — REGNUM  ВДНХ представляет несколько необычную экспозицию — «Космическая эстафета». Она демонстрируется в самолете Як-42, установленном на Площади промышленности.

Салон самолета поделен на две части: первая непосредственно космическая и «ощущение» игрушек в невесомости, вторая — детская комната, где можно фантазировать о дальних межпланетных странствиях.

Авторы этой композиции — молодые дизайнеры Виктория Макеева и Галина Титова, сумевшие продлить свое и наше детство.

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Культурная хроника
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