Космос как предчувствие: выставка в самолете Як-42 на ВДНХ

ВДНХ, Москва, , 10:04 — REGNUM ВДНХ представляет несколько необычную экспозицию — «Космическая эстафета». Она демонстрируется в самолете Як-42, установленном на Площади промышленности.

Салон самолета поделен на две части: первая непосредственно космическая и «ощущение» игрушек в невесомости, вторая — детская комната, где можно фантазировать о дальних межпланетных странствиях.

Авторы этой композиции — молодые дизайнеры Виктория Макеева и Галина Титова, сумевшие продлить свое и наше детство.