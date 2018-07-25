Правительство РФ объявило лауреатов театральной премии

Москва, , 08:50 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении в 2018 году премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Премии получили Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури и Вологодский областной театр кукол «Теремок». Отмечены также заслуги Куны Жакамуховой — ведущей артистки драмы Кабардинского государственного драматического театра им. Али Шогенцукова, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Кабардино-Балкарской Республики.

Премия имени Федора Волкова (считается основателем русского театра) вручается с 1999 года.