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Правительство РФ объявило лауреатов театральной премии

Культура

В театральное межсезонье присуждается несколько премий в этой области искусства. Премьер-министр утвердил лауреатов премии имени Федора Волкова

Москва, 25 июля 2018, 08:50 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении в 2018 году премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Премии получили Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури и Вологодский областной театр кукол «Теремок». Отмечены также заслуги Куны Жакамуховой — ведущей артистки драмы Кабардинского государственного драматического театра им. Али Шогенцукова, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Кабардино-Балкарской Республики.

Премия имени Федора Волкова (считается основателем русского театра) вручается с 1999 года.

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Правительство России
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