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Instagram Владимира Маяковского представлен на выставке в Москве

Культура

Ознаменование 125-летия певца революции и тонкого лирика, неординарного художника и нахального актера, огненного трибуна и неистового любовника Владимира Маяковского проходит как никогда широко и как никогда разнообразно. В Литературном музее решили, что Instagram самое то

Москва, 25 июля 2018, 08:31 — REGNUM  Сегодня Государственный литературный музей в своем филиале, в Доме Остроухова в Трубниках в Москве открывает выставку «Владимир Маяковский. Там и у нас». Организаторы определили Владимира Владимировича как человека очень современного и выставку оригинально выстроили как страничку поэта в Instagram. Таким образом, и его творчество, и главное, непростой жизненный путь должны быть ближе и понятнее нынешнему продвинутому поколению.

Экспозиция поделена на комнаты, в каждой из которых история путешествия в какую-либо страну или город — Ригу, Париж, Берлин или даже турне по Америке в 1925 году. Это все, как и полагается, сопровождается забавными хэштегами — #едупервымклассом, #вотэтотропики, #подарокдлялили, #танцыдоутра, #денегнет и другими.

Помогли музейщикам собрать страничку многочисленные записи поэта, документы, выступления на собраниях и митингах, воспоминания современников.

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Культурная хроника
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