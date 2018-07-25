Instagram Владимира Маяковского представлен на выставке в Москве

Москва, , 08:31 — REGNUM Сегодня Государственный литературный музей в своем филиале, в Доме Остроухова в Трубниках в Москве открывает выставку «Владимир Маяковский. Там и у нас». Организаторы определили Владимира Владимировича как человека очень современного и выставку оригинально выстроили как страничку поэта в Instagram. Таким образом, и его творчество, и главное, непростой жизненный путь должны быть ближе и понятнее нынешнему продвинутому поколению.

Экспозиция поделена на комнаты, в каждой из которых история путешествия в какую-либо страну или город — Ригу, Париж, Берлин или даже турне по Америке в 1925 году. Это все, как и полагается, сопровождается забавными хэштегами — #едупервымклассом, #вотэтотропики, #подарокдлялили, #танцыдоутра, #денегнет и другими.

Помогли музейщикам собрать страничку многочисленные записи поэта, документы, выступления на собраниях и митингах, воспоминания современников.