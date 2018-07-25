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Участие Минобороны спугнуло «звезд» «Нашествия»

Культура

Владимир Котляров не согласен с «пропагандой милитаризма»

Москва, 25 июля 2018, 01:25 — REGNUM  Несколько потенциальных участников рок-фестиваля «Нашествие» отказались от мероприятии из-за участия в нем Минобороны, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ехать на «Нашествие» отказались «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». По словам лидера «Порнофильмов» Владимира Котлярова, он не согласен с «пропагандой милитаризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нашествие» будет проходить в Тверской области возле села Большое Завидово с 3 по 5 августа.

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Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки и место рок-фестиваля «Нашествие»

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