Участие Минобороны спугнуло «звезд» «Нашествия»

Москва, , 01:25 — REGNUM Несколько потенциальных участников рок-фестиваля «Нашествие» отказались от мероприятии из-за участия в нем Минобороны, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ехать на «Нашествие» отказались «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». По словам лидера «Порнофильмов» Владимира Котлярова, он не согласен с «пропагандой милитаризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нашествие» будет проходить в Тверской области возле села Большое Завидово с 3 по 5 августа.

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