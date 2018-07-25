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Передозировка? В США госпитализирована известная певица

Культура

В Лос-Анджелесе Деми Ловато попала в больницу

Лос-Анджелес, США, 25 июля 2018, 00:38 — REGNUM  Американская певица из Лос-Анджелеса Деми Ловато была госпитализирована с подозрением на передозировку наркотиками, как сообщает TMZ, ссылаясь на правоохранительные органы.

По информации правоохранителей, когда певица находилась у себя дома в Калифорнии, в Голливуде, ей стало плохо. Сообщается, что врачи подозревают передозировку. Сейчас Деми в больнице, её состояние не комментируется.

Стоит напомнить, что ранее девушка уже попадалась на злоупотреблении запрещёнными веществами. Несколько лет она проходила лечение от наркотической зависимости.

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