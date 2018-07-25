Передозировка? В США госпитализирована известная певица

Лос-Анджелес, США, , 00:38 — REGNUM Американская певица из Лос-Анджелеса Деми Ловато была госпитализирована с подозрением на передозировку наркотиками, как сообщает TMZ, ссылаясь на правоохранительные органы.

По информации правоохранителей, когда певица находилась у себя дома в Калифорнии, в Голливуде, ей стало плохо. Сообщается, что врачи подозревают передозировку. Сейчас Деми в больнице, её состояние не комментируется.

Стоит напомнить, что ранее девушка уже попадалась на злоупотреблении запрещёнными веществами. Несколько лет она проходила лечение от наркотической зависимости.

Как сообщало ИА REGNUM, партия смертельных таблеток изъята в городе Линце. Полиция Австрии предупредила о смертельной опасности экстази Dom Perignon.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Австрии предупредила о смертельной опасности экстази Dom Perignon