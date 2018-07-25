Актёр из «Счастливы вместе» умер — винят врачей

Москва, , 00:22 — REGNUM В московской больнице скончался актёр Александр Исаков, его коллега винит во всём врачей, сообщает «Медикфорум».

Артиста не стало 24 июля, причина смерти — осложнения после перенесённой пневмонии. Александру было 39 лет, о дате и месте прощания будет сообщено позже. Друзья видели Исакова молодым, здоровым, полным сил и энергии мужчиной, они винят в случившемся врачей.

Эмоционально отреагировал на случившееся коллега артиста, актёр театра и кино Роман Пачёрский, опубликовав в соцсетях такой пост:

«Соболезную друзьям, близким и, конечно, маме — три недели пролежать в больнице, и чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз? Только после отека легких выявить причину — двухсторонняяпневмония. Вчера он ещё шутил, приехала мама — были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало — сердце уже не справилось!!!»

На сцене театра мы знали актёра в постановках «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки». Телезрителям артист запомнился ролями в сериалах «Холостяки», «Дежурный ангел», «Счастливы вместе», «Моя любовь», «Атлантида», «Безмолвный свидетель».

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