Актёр театра и кино Александр Исаков умер в возрасте 39 лет

Москва, , 23:43 — REGNUM Российский актёр Александр Исаков скончался 23 июля на 40-м году жизни. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба Государственного театра киноактёра.

По неподтверждённым данным, Исаков скончался в результате осложнений после перенесённой пневмонии.

Актёр играл в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король», «Волшебная туфелька Золушки». Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе».

«Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал», — сказано в сообщении Государственного театра киноактёра.