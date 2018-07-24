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Актёр театра и кино Александр Исаков умер в возрасте 39 лет

Культура

Актер скончался в результате осложнений после перенесенной пневмонии

Актёр театра и кино Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Иллюстрация: Kino-teatr.ru
Александр Исаков

Москва, 24 июля 2018, 23:43 — REGNUM  Российский актёр Александр Исаков скончался 23 июля на 40-м году жизни. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба Государственного театра киноактёра.

По неподтверждённым данным, Исаков скончался в результате осложнений после перенесённой пневмонии.

Актёр играл в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король», «Волшебная туфелька Золушки». Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе».

«Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал», — сказано в сообщении Государственного театра киноактёра.

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