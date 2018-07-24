В Йошкар-Оле закрыли музей ГУЛАГа из-за санитарных нарушений

Йошкар-Ола, , 19:42 — REGNUM Здание в Йошкар-Оле, в котором располагается действующая экспозиция Музея ГУЛАГа, временно закрыто по итогам проверки. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города обязали устранить выявленные нарушения, сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Марий Эл.

Отмечается, что ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили в ходе проверки ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований в здании. В частности, обнаружены следы жизнедеятельности грызунов, трещины в полах, захламленность помещений — разбросаны битое стекло, доски, сломанные стулья, книги, тряпки, искусственные цветы, уровень освещения в помещениях не соответствует требованиям СанПиН.

Комитет должен устранить нарушения в течение 90 суток с момента закрытия здания.

Напомним, музей ГУЛАГа располагается по улице Советской, 102 в Йошкар-Оле, в доме купца Булыгина. Здание было построено в 1835 году, в 1918 году здесь размещался Военно-революционный совет Царевококшайского уезда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, работы по реконструкции здания инициировала администрация города. Однако их невозможно было начать в связи с тем, что «арендатор» — Николай Аракчеев, возглавляющий музей с 2010 года — отказывался покинуть помещения «Дома Булыгина».

В конце 2017 года специалисты минкультуры произвели осмотр данного памятника истории и культуры и признали техническое состояние здания неудовлетворительным, частично аварийным, о чем составили соответствующий акт. Администрации города получила предписание о необходимости разработки научно-проектной документации по обследованию здания и выполнению ремонтно-реставрационных работ. Срок исполнения муниципального контракта на проведение научно-исследовательских работ был установлен до июня 2018 года.

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Однако в начале июня в Йошкар-Оле выездное заседание Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий. Члены рабочей группы — представители федеральных ведомств, знатоки музейного дела, историки и правозащитники — пришли к выводу, что необходимо приостановить доступ на территорию здания, произвести опись вещей и предоставить помещение для их хранения. Кроме того, следует провести реставрационные работы на объекте культурного наследия, а в дальнейшем приспособить здание для целей социально-культурного и патриотического назначения.

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