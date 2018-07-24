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«Россия в моем сердце»: концерт на Манежной площади в честь побед в спорте

Культура

28 июля в центре столицы соберутся все поклонники спорта, все болельщики российской сборной, все любители эстрады — на Манежной площади грянет большое праздничное действо — «Россия в моем сердце»

«Россия в моем сердце»: концерт на Манежной площади в честь побед в спорте
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Встреча российской олимпийской сборной в Шереметьево

Москва, 24 июля 2018, 18:56 — REGNUM  Славным победам всех российских спортсменов в этом году будет посвящен грандиозный концерт, который состоится на Манежной площади в Москве 28 июля. Главные герои — члены сборных команд по зимним видам спорта — хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также, конечно, наши замечательные футболисты поднимутся в этот день на сцену.

Прозвучат патриотические и жизнерадостные песни в исполнении звезд эстрады — Полины Гагариной, Димы Билана, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, Олега Газманова, Льва Лещенко, Дениса Майданова и многих других.

Вход на концерт свободный.

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