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«Дом российской анимации»: новый технопарк «Союзмультфильма»

Культура

Статус инвестиционного приоритетного проекта, присвоенный сегодня технопарку «Дом российской анимации», позволит новому проекту снизить налоговую нагрузку на 25 процентов

«Дом российской анимации»: новый технопарк «Союзмультфильма»
Иллюстрация: Москомархитектура
Реконструкция «Союзмультфильма»

Москва, 24 июля 2018, 18:52 — REGNUM  Новый масштабный проект по созданию технопарка «Дом российской анимации» на базе всемирно известной киностудии «Союзмультфильм» обсуждался сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы. Как сообщает сайт мэра столицы, принято решение о присвоении ему статуса инвестиционного приоритетного проекта. Это принесет самому технопарку значительные дополнительные средства. Так до 25 процентов будут снижены ставки по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль. На освободившиеся средства можно приобрести современное компьютерное оборудование, создать единое производственное пространство для большинства резидентов. Предполагается, что в технопарке будет создаваться более 200 минут мультипликации.

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