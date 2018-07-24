Молодежному симфоническому оркестру в Москве надлежит быть!

Москва, , 16:13 — REGNUM Московская филармония, ведущее учреждение в стране по исполнению и популяризации классической музыки, вскоре пополнится Молодежным симфоническим оркестром. Это стало известно по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию. Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул в интервью журналистам, что это начинание создаст уникальные возможности для молодых музыкантов совершенствовать свое мастерство.

То, что у Московской филармонии не было такого института для подготовки высококвалифицированных кадров, удивительно. Ведь многие областные филармонии (Калужская, Новосибирская, республики Башкирия и т. д.) уже имеют молодежный состав.

Читайте ранее в этом сюжете: Лучший фантаст Европы – российская писательница Анна Старобинец