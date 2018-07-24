Лучший фантаст Европы – российская писательница Анна Старобинец

Амьен, Франция, , 16:08 — REGNUM Приз по традиции вручается во время конференции поклонников фантастики Eurocon, которая в этом году прошла во французском городе Амьене. Почетного звания «лучший писатель» этого направления литературы в Европе получила московский писатель и журналист Анна Старобинец. Интересно, что удостоена высокой награды не отдельная книга, всё творчество автора признано выдающимся. Кстати, и на родине у Старобинец были достижения — ее сборник рассказов «Икарова железа» получил премию «Национальный бестселлер». Ее книги также изданы в США, Японии и других странах.

Среди других победителей сплошь известнейшие имена: фильм «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона стал лучшей фантастической кинолентой, а французский прозаик Жерар Клейн удостоен приза «Гранд-мастер».

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