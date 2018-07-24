Вторник, 24 Июля 2018 года
16:31:48 МСК

Лучший фантаст Европы – российская писательница Анна Старобинец

Культура

В номинации «лучший писатель» Европейского общества научной фантастики (ESFS) первую премию завоевала российский автор хорроров Анна Старобинец. На финише она обошла конкурентов из Германии, Ирландии, Италии и Украины

Амьен, Франция, 24 июля 2018, 16:08 — REGNUM  Приз по традиции вручается во время конференции поклонников фантастики Eurocon, которая в этом году прошла во французском городе Амьене. Почетного звания «лучший писатель» этого направления литературы в Европе получила московский писатель и журналист Анна Старобинец. Интересно, что удостоена высокой награды не отдельная книга, всё творчество автора признано выдающимся. Кстати, и на родине у Старобинец были достижения — ее сборник рассказов «Икарова железа» получил премию «Национальный бестселлер». Ее книги также изданы в США, Японии и других странах.

Среди других победителей сплошь известнейшие имена: фильм «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона стал лучшей фантастической кинолентой, а французский прозаик Жерар Клейн удостоен приза «Гранд-мастер».

Читайте развитие сюжета: Молодежному симфоническому оркестру в Москве надлежит быть!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить