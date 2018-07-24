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Легкоступова: музеи Феодосии переполнены туристами

Культура

Крымский мост способствовал перевыполнению плана посещаемости культурных объектов города

Феодосия, Крым, 24 июля 2018, 15:29 — REGNUM  После открытия Крымского моста музеи Феодосии оказались переполнены туристами. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщила начальник отдела культуры Феодосии Валентина Легкоступова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас настолько выросло количество туристов, что, оценивая посещаемость картинной галереи Айвазовского, Дома-музея Грина, музея Волошина, можно сказать, что все музеи у нас переполнены. За июнь буквально на 150% был перевыполнен план», — уточнила Валентина Легкоступова.

Напомним, в связи с наплывом посетителей, в галерее Айвазовского установили новую современную охранную систему.

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Развитие музеев
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