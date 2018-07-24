Пьеса Кирилла Серебренникова будет представлена на фестивале в Авиньоне

Авиньон, Франция, , 13:58 — REGNUM Пьеса российского режиссера Кирилла Серебренникова представлена в программе Авиньонского фестиваля в 2019 году, сообщает агентство France Presse.

В 2017 году Кирилл Серебренников готовил пьесу к фестивалю о китайском фотографе Рен Хэнга, подвергнутом цензуре за его смелую работу.

Фестиваль в Авиньоне, все более и более резонансный. В этом году фестиваль был сфокусирован на теме ЛГБТ сообщества. Около 108 тыс. зрителей посетили фестиваль.

Темой фестиваля в 2019 году станет «Одиссея» как в строгом смысле, так и в смысле приема беженцев.

Напомним, что с 2017 года Кирилл Серебренников находится под следствием, режиссер подозревается в мошенничестве.