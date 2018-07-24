Пермь, , 13:39 — REGNUM В Перми пройдет фестиваль итальянского музыкального кино, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие пройдет с 26 по 29 июля на Соборной площади Перми. Жители города совершенно бесплатно смогут погрузиться в мир итальянской музыки.

«Прекрасное архитектурное окружение и великолепный вид на Каму эффектно дополнят мировые оперные и симфонические хиты, демонстрируемые в программе Фестиваля», — отмечают организаторы мероприятия.

В программе будут представлены концерты и постановки оперной и балетной сцены наиболее известных итальянских театров — Teatro alla Scala и Teatro di Torino. В частности, зритель сможет насладиться оперой Джакомо Пуччини «Манон Леско», а также балетом «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Кеннета Макмиллана и другими значимыми для театрального мира спектаклями.

Фестиваль итальянской музыки проводится в сотрудничестве с телерадиовещательной корпорацией Италии RAI и телекомпанией ВОДТВ в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Данная задумка позволяет жителям города Перми быть в курсе самых актуальных событий в мире музыкального искусства.

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