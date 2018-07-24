Лучшим автором-фантастом Европы признали писательницу из России

Амьен, Франция, , 11:32 — REGNUM Российская писательница Анна Старобинец удостоена премии Европейского общества научной фантастики. Она стала лауреатом в номинации «Лучший писатель». Победители были объявлены по итогам фестиваля «Еврокон», который прошёл в городе Амьене во Франции с 19 по 22 июля.

Анна Старобинец — признанный российский писатель, сценарист и журналист. Она наиболее известна как автор антиутопических и метафизических романов и рассказов («Переходный возраст», «Посмотри на него», «Резкое похолодание»), а также является очень успешным детским автором. Её роман «Живущий», вышедший в 2011 году, вошёл в шорт-лист Национального бестселлера за 2012 год.

В настоящее время работает в журнале «Русский репортёр». Кроме того, пишет сценарии для кино и телевидения.

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