В Бресте реконструируют памятник воинам-интернационалистам

Брест, Белоруссия, , 10:08 — REGNUM В Бресте осенью реконструируют памятник воинам-интернационалистам, заявил заместитель главы администрации Московского района Бреста Алексей Шевердин, сообщает 24 июля БЕЛТА.

По его словам, помимо скульптурной композиции специалисты восстановят памятный знак, который был ранее демонтирован. Для реконструкции памятника уже найден скульптор, на данный момент ищутся источники финансирования.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля неизвестные подожгли венки у памятника. Огонь охватил памятник, частично сделанный из композитных материалов, и значительно повредил лицевую часть композиции и памятный знак.

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Отметим, монумент был установлен в начале 90-х, в 2013—2014 годах его реконструировали.

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