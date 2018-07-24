«Академгородок 2.0» Новосибирска оказался между «предложено» и «утверждено»

Новосибирск, , 07:16 — REGNUM Два месяца остаётся до представления федеральному центру комплексной программы развития новосибирского Академгородка. Но пока каких-то конкретных примеров того, каким будет будущий «Академгородок 2.0», представлено не было. Всё на этапе обсуждения и разработки. И по мнению заместителя председателя СО РАН Ивана Благодыря, торопиться здесь не стоит.

Он рассказал в интервью «Наука в Сибири» о том, кто, когда и как проектирует социально-транспортную и коммунальную инфраструктуру «Академгородка 2.0».

«Более или менее ясная картина обновления научного потенциала Новосибирского научного центра начинает складываться (хотя и не сложилась полностью) на региональном этапе обсуждения проектов его развития. Однако ещё нет окончательной, даже в приближении до тысячи, цифры общей потребности «Академгородка 2.0» в специалистах: научных сотрудниках, преподавателях, инженерах и конструкторах, рабочих, обслуживающем персонале. Соответственно, открытым остается вопрос о «человекоемкости» будущего научного центра, включающего в себя не только Академгородок (с Нижней Ельцовкой и Шлюзом), но и Кольцово, Краснообск, а также индустриальные площадки и жилые зоны Бердска и микрорайона ОбьГЭС. То есть сегодня нельзя ответственно говорить о том, какого объёма и качества нового жилья потребует «Академгородок 2.0», сколько суммарно понадобится подавать тепловой и электрической энергии, каковы будут потребности в передвижении общественным и личным транспортом и, соответственно, их оптимальные потоки», — заявил Иван Благодырь.

Он подчеркнул, что Сибирское отделение отвечает за научное и научно-организационное наполнение мегапроекта «Академгородка 2.0», а транспортные, социальные и коммунальные вопросы в большей степени относятся к компетенции федеральных и региональных органов власти. Но отметил, что «на власть можно и нужно воздействовать».

Он сказал, что на встрече в администрации Советского района прозвучало предложение: сделать рациональную схему запуска съездов с Восточного обхода одним из наказов избирателей Андрею Травникову на губернаторских выборах. И напомнил, что он и его коллеги из президиума СО РАН не согласны с теми, кто отстаивает полную консервацию нынешнего облика Академгородка, называя его «историческим» и «лаврентьевским».

"Спешки здесь быть не может: как я уже объяснил, «ненаучная» часть программы развития научного центра ещё не прошла комплексного обсуждения на региональном уровне, а затем её ждут горнила федеральных министерств. И между «предложено» и «утверждено» находится достаточно широкое поле неопределенности», — говорит Иван Благодырь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирский «Академгородок 2.0» — проект, на который власти возлагают большие надежды и который, по мнению научного сообщества и правительства региона, может стать драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки.

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В двух поручениях президента РФ Владимира Путина от 18 апреля говорится о необходимости создания в Новосибирске источника синхротронного излучения (получившего название Сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ) и подготовки комплексной программы развития Академгородка.

До 30 сентября 2018 года правительство Новосибирской области совместно с Российской академией наук и правительством Российской Федерации должны подготовить и представить план развития Академгородка Новосибирска.

Напомним, что 8 февраля 2018 года Новосибирск с рабочей поездкой посетил президент России Владимир Путин. Во время встречи с главой государства врио губернатора региона Андрей Травников представил инициативу по отработке пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска и наукограда Кольцово.

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Приступить к строительству источника синхротронного излучения, который является одним из трёх в стране, в Новосибирске планируют в 2020 году, сейчас готовится предпроектная документация.

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