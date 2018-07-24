В Красноярске пройдёт концерт «Хворостовский и друзья – детям»

Красноярск, , 06:49 — REGNUM Семья и друзья оперного певца Дмитрия Хворостовского организуют в Красноярске благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям». Мероприятие пройдет при поддержке властей края 26 августа на площади у Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, концерт такого формата с участием звёзд мировой оперной сцены состоится в городе впервые. В программе ожидается участие ведущих солистов мировых оперных сцен. Выступят друзья Дмитрия Хворостовского Ильдар Абдразаков, Борислав Струлёв, Хибла Герзмава, Айгуль Ахметшина, Стивен Костелло. Концерт, в котором также примут участие молодые таланты края, пройдёт в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.

Вход на площадь Мира во время концерта будет свободным. При этом напротив сцены оборудуют отдельную гостевую зону, и все собранные средства с продажи билетов перечислят в Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского. Организаторы обещают, что собранные деньги пойдут на помощь детям-подопечным Русфонда и красноярского благотворительного фонда «Счастливые дети».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уроженец Красноярска, известный оперный певец Дмитрий Хворостовский боролся со смертельной болезнью. Он ушёл из жизни в ночь на 22 ноября 2017 года в Лондоне. Хворостовский — почётный гражданин Красноярска и Красноярского края.

Читайте также: В Красноярске увековечат память Дмитрия Хворостовского

Читайте ранее в этом сюжете: Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет осенью в Петербурге