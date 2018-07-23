За спасение археологического памятника новосибирские власти заплатят 10 млн

Новосибирск, , 20:23 — REGNUM На спасение археологического памятника «Участок культурного слоя села Кривощёково», который оказался в зоне строительства четвёртого моста на реке Обь в городе Новосибирск, необходимо почти 10 млн рублей. Выделить их новосибирские власти планируют из регионального бюджета, об этом ИА REGNUM заявил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

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Напомним, что в декабре 2017 года сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сообщили о том, что около пяти тысяч квадратных метров археологического памятника — старинного села Большое Кривощёково — попали в зону строительства четвёртого моста через Обь. Власти Новосибирской области пообещали памятник сохранить. Позже на сайте госуслуг была размещена информация о проведение конкурса на выполнение работ по обеспечению сохранности этого участка. Из бюджета региона планировалось выделить 293,6 тыс. рублей на разработку соответствующих мер в составе проектной документации по строительству моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской.

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«Данный раздел был разработан сотрудниками отдела охранно-спасательной археологии Института археологии и этнографии СО РАН и согласован управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Стоимость работ по разработке раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия — памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощёково» в составе проектной документации по строительству мостового перехода через р. Обь составила 200 тыс. 900 рублей. Стоимость спасательных археологических полевых работ оценивается в сумму 9 млн 900 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области», — уточнил Костылевский.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном Минтрансе, госконтракт на работы подписан 20 июля 2018 года. После этого должны начаться работы «по инструментальному топографическому плану объекта археологического наследия, ситуационного плана, отражающего современное состояние территории и объекта археологического наследия, а также размещению полевого лагеря с ограждением».

Старт работ — 25 августа, после получения разрешения от министерства культуры. Срок выполнения — два месяца. На площади в 2100 кв.м. запланированы следующие мероприятия: разработка культурного слоя ручным способом, фотофиксация всего процесса, отбор и подготовка образцов на анализ в лабораторных условиях, проведение первичной полевой камеральной обработки археологических материалов и полевых чертежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным археологов на декабрь 2017 года участок культурного слоя села Большое Кривощёково был в удовлетворительном состоянии. Участок включает в себя каменный фундамент Никольской церкви 1881 года постройки, грунтовый могильник, культурный слой со следами существования села. Сохранился фрагмент центральной базарной площади с множеством археологических предметов.

Вся эта территория оказалась в зоне строительства четвёртого моста — концессионное соглашение подписано с ООО «Сибирская концессионная компания». Мостовая концессия вызвала многочисленные споры. Её сторонники, в числе которых региональные власти, заявляют о необходимости ремонта двух из трёх мочтов через реку Обь в Новосибирске. Есть и те, которые против строительства ещё одного мостового перехода в городе, тем более платного, да ещё с привлечением концессионера, которому необходимо гарантировать бюджетом почти 50-миллиардный доход.

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Несмотря на протесты, в начале июля 2018 года новосибирский Минтранс заявил об изъятии земельных участков под строительство моста, отметив, что будут учтены интересы собственников земельных участков. Планируется изъять порядка 170 участков.

Что касается археологического памятника, то учёные уже заявили, что на месте раскопок кладбища необходима реконструкция наиболее информативных погребений, остальные же останки после научной обработки можно будет перезахоронить на специально отведённом месте.

Четвёртый мост через Обь должен соединить Южную площадь на правом берегу реки Обь в Новосибирске с площадью Труда на левом. Проект также предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах для его подключения к дорожной сети города. Шестиполосный мост запроектирован длиной 1,5 км. Общая стоимость проекта около 40,9 млрд рублей, из них 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера.