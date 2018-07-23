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Курировать работу музеев в Министерстве культуры будет Владислав Кононов

Культура

Исполнительный директор Военно-исторического российского общества Владислав Кононов назначен директором департамента музеев Минкультуры

Москва, 23 июля 2018, 17:44 — REGNUM  Владислав Кононов, еще недавно исполнявший в течении трех лет обязанности исполнительного директора Военно-исторического общества с сегодняшнего дня приступил к работе в Министерстве культуры в качестве директора департамента музеев.

По сути, и жизнь музеев, и развитие музейного дела, сохранение богатейших фондов в стране теперь в его полномочиях. В структуру департамента входят несколько отделов: Музейного фонда, планово-экономический, отдел музеев, информационно-аналитический отдел. Также на эту структуру возложен государственный контроль и надзор за вывозом из Российской Федерации и ввозом на ее территорию культурных ценностей.

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Культурная хроника
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