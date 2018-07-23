3,5 тысячи объектов культуры будут реставрированы

Москва, , 17:33 — REGNUM Это масштабная работа включает в себя не только восстановление шедевров архитектуры и исторические места, но и приведения в порядок многочисленные дома культуры, библиотеки, кинотеатры в малых городах.

Медведев напомнил, что у проекта две цели — сделать культуру страны доступной для россиян и иностранцев, а также раскрыть творческий потенциал людей.

Национальный проект включает в себя несколько федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Главная цель — к 2024 году значительно увеличить число граждан, вовлеченных в культуру. Сделать это можно, прежде всего, за счет глобальной цифровизации отрасли. В частности, 500 новых виртуальных концертных залов позволят увеличить аудиторию на 30 миллионов человек.