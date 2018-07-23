Понедельник, 23 Июля 2018 года
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3,5 тысячи объектов культуры будут реставрированы

Культура

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию уделил особое внимание осуществлению Национального проекта «Культура». Он отметил, что нацпроект предлагает реставрацию или переоснащение более 3,5 тысяч объектов

Москва, 23 июля 2018, 17:33 — REGNUM  Это масштабная работа включает в себя не только восстановление шедевров архитектуры и исторические места, но и приведения в порядок многочисленные дома культуры, библиотеки, кинотеатры в малых городах.

Медведев напомнил, что у проекта две цели — сделать культуру страны доступной для россиян и иностранцев, а также раскрыть творческий потенциал людей.

Национальный проект включает в себя несколько федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Главная цель — к 2024 году значительно увеличить число граждан, вовлеченных в культуру. Сделать это можно, прежде всего, за счет глобальной цифровизации отрасли. В частности, 500 новых виртуальных концертных залов позволят увеличить аудиторию на 30 миллионов человек.

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Культурная хроника
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