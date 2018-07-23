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«Бахослужение»: в Калининграде звучат музыка Иоганна Себастьяна Баха

Культура

В органной столице России – Калининграде – на XVII Международном музыкальный фестиваль «Бахослужение» исполняется цикл произведений Иоганна Себастьяна Баха. По традиции последний концерт состоится в день рождения великого немецкого композитора – 28 июля

«Бахослужение»: в Калининграде звучат музыка Иоганна Себастьяна Баха
Эдвард Розенталь. Иоганн Себастьян Бах с семьей. 1870

Калининград, 23 июля 2018, 17:29 — REGNUM  Исполнением лауреатом престижных конкурсов Марией Власовой органных пьес Иоганна Себастьяна Баха на аккордеоне открылся на XVII Международном музыкальный фестиваль «Бахослужение». В этот же вечер ее поддержали органист Константин Волостнов и гобоист из Литвы Пиюс Пашкявичус. С большим интересом поклонники творчества композитора ожидают органисток Марии Лесовиченко и Хироко Иноуэ (Япония), пианистки Анной Ушаковой.

Как подчеркивает в своем релизе организатор фестиваля — Калининградская филармония — несмотря на то, что заглавное место в «Бахослужении» отводится органу, программа значительно шире: также прозвучат его инструментальный, оркестровые и вокальные произведения.

Фестиваль «Бахослужение» созданный в 2000 году по инициативе выдающегося органиста, лауреата Государственной премии РФ Гарри Яковлевича Гродберга. Именно он многие годы завершал программу сольным концертом 28 июня в День памяти И.С. Баха. К сожалению, маэстро, столько сделавшего для популяризации и органного искусства, и произведений Баха, не стало. Но фестиваль с каждым годом собирает все больше ценителей музыки, становится все престижнее.

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Культурная хроника
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