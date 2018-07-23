Ферапонтово на Вологодщине – лучшее село XXI века

Село Ферапонтово, Вологодская область, , 17:16 — REGNUM Старинное село Ферапонтово в Кирилловском районе Вологодской области, выросшее вокруг Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря на берегах Бородаевского и Паского озер, стало победителем конкурса на современное поселение — оно завоевало первое место в конкурсе «Село XXI века». Организаторами данного смотра выступил Российский союз сельской молодежи, начинание поддержал Совет Федерации.

Как сообщает вологодский портал cultinfo.ru, Ферапонтово стало победителем в номинации «Факторный подход». То есть эксперты по достоинству оценили и инфраструктуру села, и организацию культурного досуга: здесь есть парк отдыха, спортивные и детские площадки, два пляжа, зоны отдыха, аллея имени Русского географического общества, «Деревня мастеров». Молодёжное объединение сельского поселения «Мы вместе» стало самым активным участником в деле благоустройства села.

На первый всероссийский конкурс поступило 114 заявок от глав сельских поселений из 33 регионов. Лидерами по количеству заявок стали Республика Татарстан, Тюменская область и Удмуртская Республика.

Кроме Ферапонтово победителями стали Платошинское сельское поселение в Пермском крае, Солодушинское поселение в Волгоградской области, село Октябрьское в Башкортостане, деревня Тылыс в Удмуртии, Нижнешитцинское поселение в Татарстане, село Новолыбаево в Тюменской области, а также поселок Гвардейское поселение в Крыму.