В Данилове Ярославской области отмечают 100-летие Казанского собора

Ярославль, , 17:13 — REGNUM В Данилове Ярославской области отметили 100-летие Казанского собора Казанского женского монастыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинской епархии.

Торжества были приурочены к престольному празднику храма. Казанский собор был построен в 1918 году по проекту архитектора Василия Косякова и освящен патриархом Тихоном 16 сентября, в разгар Гражданской войны. В 1928 году монастырь и храм были закрыты, возрождение началось в 1988 году.

20 июля, в Казанскую обитель доставили ковчег с частицей мощей святителя Тихона. 22 июля в храме прошла праздничная литургия, которую возглавил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

Этот соборный храм строился по благословению праведного Иоанна Кронштадтского, и святитель Тихон, будучи правящим архиереем Ярославской епархии, тоже имел попечение об этом монастыре и обещал, что когда собор будет достроен, он обязательно приедет освятить его. И сегодня мы испрашиваем помощи у святителя Тихона, чтобы он своими молитвами и ходатайством помог возродить Казанский монастырь», — сказал епископ Вениамин.

После богослужения около храма состоялся праздничный концерт, пришедших на праздник угощали из полевой кухни, были устроены мастер-классы по народным промыслам. ие обители.