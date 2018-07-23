Понедельник, 23 Июля 2018 года
18:13:13 МСК

«Блюз на веранде»: как Вологда стала джазовой столицей Русского Севера

Культура

На пять дней, с 23 по 27 июля, Вологда станет джазовой столицей Русского Севера. Здесь проходит уже Пятнадцатый международный музыкальный фестиваль «Блюз на веранде». Открывает форум оркестр Игоря Бутмана

«Блюз на веранде»: как Вологда стала джазовой столицей Русского Севера
Иллюстрация: Cultinfo.ru
Музыкальное шествие «Блюза на веранде»

Вологда, 23 июля 2018, 17:13 — REGNUM  Сегодня, 23 июля в Вологде стартовал Пятнадцатый международный музыкальный фестиваль с симпатичным названием «Блюз на веранде». Сейчас это одно из самых заметных музыкальных событий на Русском Севере, ему отдан лучший зал в городе, построена площадка на набережной реки Вологда у Соборной горки. А начиналось камерно: с небольших концертов на веранде местного Дома актера. Об этом сообщает вологодский портал Cultinfo.ru.

Открывает фестиваль в Консисторском дворе Вологодского кремля неизменный джаз-бенд Игоря Бутмана. Организаторы справедливо сочли, что пятнадцатый фестиваль — это юбилейный, и пригласили много известных российских и зарубежных гостей — выступят Тина Кузнецова, JD Walter, пианист Кенни Вэйн, Ярославский диксиленд под управлением Сергея Кузнецова, молодежный эстрадный хор, Виктор Колесов и «Джаз-Рок проект» и другие исполнители.

Фестиваль «Блюз на веранде» вошел в реестр всероссийских джазовых фестивалей и рейтинги порталов jazz.ru и blues.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: Игорь Бутман откроет «Sochi Jazz Festival» большим парадом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить