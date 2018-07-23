«Блюз на веранде»: как Вологда стала джазовой столицей Русского Севера

Вологда, , 17:13 — REGNUM Сегодня, 23 июля в Вологде стартовал Пятнадцатый международный музыкальный фестиваль с симпатичным названием «Блюз на веранде». Сейчас это одно из самых заметных музыкальных событий на Русском Севере, ему отдан лучший зал в городе, построена площадка на набережной реки Вологда у Соборной горки. А начиналось камерно: с небольших концертов на веранде местного Дома актера. Об этом сообщает вологодский портал Cultinfo.ru.

Открывает фестиваль в Консисторском дворе Вологодского кремля неизменный джаз-бенд Игоря Бутмана. Организаторы справедливо сочли, что пятнадцатый фестиваль — это юбилейный, и пригласили много известных российских и зарубежных гостей — выступят Тина Кузнецова, JD Walter, пианист Кенни Вэйн, Ярославский диксиленд под управлением Сергея Кузнецова, молодежный эстрадный хор, Виктор Колесов и «Джаз-Рок проект» и другие исполнители.

Фестиваль «Блюз на веранде» вошел в реестр всероссийских джазовых фестивалей и рейтинги порталов jazz.ru и blues.ru.

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