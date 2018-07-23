Понедельник, 23 Июля 2018 года
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Каждому селу по фестивалю и конкурсу! «Лимпиада в Липках»

Культура

Всенародное и повсеместное увлечение всевозможными фестивалями наконец-то вышло за федеральные, областные и городские рамки. Красивое старинное село Липки Верховажского района Вологодской области объявило о проведении спортивно-прикладного праздника с говорящем названием «Лимпияда в Липках»

Село Липки, Волгоградская область, 23 июля 2018, 17:09 — REGNUM  11−12 августа вологодское село Липки и его живописные окрестности превратятся в большую спортивную арену — здесь пройдет «Лимпиада в Липках». Начнется оно, понятно, торжественным шествием односельчан по главной улице. А затем, как сообщает вологодский информационный портал cultinfo.ru, состоятся бескомпромиссные соревнования по косьбе, метанию стогов, тереблению льна, владению топором и пилой. Также надо будет продемонстрировать навыки наставления самовара и печения пирогов. А еще надо уметь ковать, делать скульптуры из дерева, ткать половики, вышивать и шить. То есть программа чрезвычайно насыщенная.

Но и вечером не до отдыха — на берегу Ваги встретятся плясуны, гармонисты и частушечники. Будут и шутейные забавы — команды станут биться за овладение мячом в валенках с калошами, семейных трусах и шапках ушанках.

И только как совсем стемнеет, всех ждет вкуснейшая уха.

Такой большой праздник придумал и организовал с помощью жителей села вологодский краевед, писатель, автор 25 книг, кинодокументалист Анатолий Ехалов.

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Культурная хроника
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