Игорь Бутман откроет «Sochi Jazz Festival» большим парадом

Сочи, Краснодарский край, , 17:06 — REGNUM Восемь лет назад Игорь Бутман взялся за организацию фестиваля международного значения в столице XXII Олимпийских Игр. С тех пор статус и престиж «Sochi Jazz Festival» (тогда «Акваджаз») только растет. И на это раз состав, который выступит на в лучших на площадках побережья — Концертном зале «Фестивальный», «Зимнем театре», Парке науки и искусства «Сириус» — впечатляет. Кроме неизменного хедлайнера — Московского джазового оркестра Игоря Бутмана выступят такие звезды, как французская певица Сириль Эме (Cyrille Aimee) и многократный обладатель всех музыкальных премий, неподражаемая вокальная группа Манхэттен Трансфер (Manhattan Transfer). Кроме того, в рамках фестиваля будет показан и спектакль: ироническую драму «Онегин-Блюз» разыграют на двоих актер Алексей Гуськов и все тот же Игорь Бутман.

Ну, а закончится этот музыкальный праздник 5 августа большим гала-концертом в «Фестивальном».

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