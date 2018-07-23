В Оренбурге заплатят 2 млн рублей за известных ведущих кинофестиваля

Оренбург, , 15:13 — REGNUM Оренбургская областная филармония выступила заказчиков услуг по участию в церемонии открытия XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» в качестве ведущих церемонии открытия Леонида Ярмольника и Николая Фоменко. Начальная цена лота составила 2,160 млн рублей. Закупка услуг осуществляется у одного поставщика — официального представителя знаменитых артистов.

Согласно договору, заказчик должен обеспечить охрану и максимальную безопасность, организовать за счёт филармонии авиаперелёт бизнес-классом, обеспечить гримерным помещением и провиантом, исходя из требований, оговорённых в рейдере.

Напомним, в 2017 году церемонию открытия кинофестиваля вели Юрий Стоянов и Тимур Родригез.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в СКК «Оренбуржья» в Оренбурге состоится открытие одного из самых ожидаемых и масштабных культурных мероприятий года — XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард». Первым фильмом, который покажут на фестивале, станет продолжение драмы «Училка».

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