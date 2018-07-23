Где «отступить, а где схитрить»: как в Чувашии готовятся к юбилеям

Наталия Николаева, , 16:27 — REGNUM

В Чувашии прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 550-летия Чебоксар и 100-летия республики. Львиную долю внимания сконцентрировали на себя Чебоксары — в силу близости даты, минимального бюджетного финансирования и активности столичных властей, которые назвали предварительные главные мероприятия в рамках празднования Дня города. Выяснилось также, что в федеральный план включены только мероприятия в честь 100-летия Чувашия: из-за дефицита бюджетных средств в правительстве России предложили прекратить финансирование празднования памятных дат в регионах, в результате «полетели» Чебоксары. Тем не менее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков уверен, что можно «схитрить, скорректировать» план празднования 100-летия, включив в него и столичные события.

Вместо миллиардов — миллионы

По данным минкультуры Чувашии, на празднование 100-летия образования Чувашской автономной области выделяются 429,9 млн рублей федеральных целевых субсидий равными долями (по 143,3 млн рублей в течение трех лет — 2018−2020 годы), соответствующее соглашение о предоставлении субсидии с Минкультуры России подписано. В федеральный план мероприятий включено 32 культурно-массовых мероприятия, включая издательскую деятельность, а также 24 объекта культурного наследия, которые будут реконструированы к юбилею Чувашии.

На празднование 550-летия основания Чебоксар также предполагается привлечение федеральных средств, но за счёт участия в реализации мероприятий федеральных целевых программ: речь идёт о 7,7 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 550-летия основания Чебоксар и в 2020 году 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Тогда премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, ссылаясь на специальную методику расчетов Минфина России, заявлял, что Чувашия на празднование 550-летия города Чебоксары может получить около 4 млрд рублей, примерная такая же сумма предполагается к выделению на празднование 100-летия Чувашии.

Но затем правительство России предложило прекратить финансирование из федерального бюджета празднований памятных дат в регионах, ссылаясь на дефицит казны. Как выяснилось, из двух праздников Чувашии удалось отстоять 100-летие республики. Также удалось сохранить часть работ по реконструкции социально-культурных объектов — как регионального, так и муниципального значения.

«План 100-летия Чувашии: обозначено софинансирование, которое мы должны выполнить в соответствии со взятыми обязательствами. План (550-летия Чебоксар) сейчас без денег, потому что федерация поставила перед нами выбор: какую дату мы будем отмечать, 550-летие или 100-летие. Я так понимаю, что мы выбрали 100-летие», — сказал премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

«Нам нужно понять, мы делаем акцент на 550-летие или нет? Потому что в тех документах, которые сейчас подписаны, 550-летия практически нет», — спросил глава администрации Алексей Ладыков, отметив, что «у нас идей много, но мы сами это не вытянем».

«Вы сейчас увязываете с федеральным планом по 100-летию Чувашии, он согласован, мы по нему сейчас работаем с Минкультуры России… В моём понимании: раз указы есть, никто их не отменял, 550-летие отмечать надо. Если требуется скорректировать план, то как раз для этого и собрана рабочая группа», — пояснил премьер.

И подчеркнул:

«Выделяются деньги или не выделяются, но праздновать надо, мы же это обозначили. Вы как себе это представляете? Мы говорили, говорили о 550-летии, а потом когда пришёл праздник — мы ничего делать не будем?!»

На что Алексей Ладыков высказал мнение, что федеральный план, посвящённый 100-летию Чувашии, можно «скорректировать, как-то там схитрить». К примеру, приурочить ряд городских мероприятий к 100-летию Чувашии. И наоборот.

Что предлагают министерства к 550-летию Чебоксар

На заседании был частично пересмотрен план празднования 550-летия Чебоксар, который утверждён в 2013 году распоряжением правительства России и не предполагал федерального финансирования. В нём — 12 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Часть из них уже реализуется. К примеру, совместно с федеральными архивами готовится сборник документов «Чебоксары: документы и материалы XVI — XX вв.» — планируется, что он будет состоять из шести книг и трёх томов.

К 30 ноября 2019 года планируется выпустить в формате подарочного издания альбом «Чебоксары и чебоксарцы в изобразительном искусстве из коллекции Чувашского государственного художественного музея». Также на базе музея запланировано проведение всероссийского творческого конкурса «Чебоксары: от прошлого к настоящему. 1469 — 2019». По мнению минкультуры, конкурс «даст возможность жителям и гостям столицы разных возрастных групп, профессий, конфессий рассказать языком творчества о городе, республике, поделиться своими чувствами». Также его рассматривают как «один из методов социологического исследования», а полученные произведения пополнят музейную коллекцию ЧГХМ.

Министерство образования отвечает за проведение форума «МолГород» и форума молодых предпринимателей. По линии минспорта включено четыре мероприятия. В спортивном ведомстве отметили, что чемпионат России по тяжёлой атлетике в плане пока сохраняется, но запланированный на 2020 год чемпионат Европы среди юношей и девушек по самбо, скорее всего, пройдёт не в Чувашии. Возможно, будет заменён чемпионат России по вольной борьбе на другой уровень соревнований. Но при этом выразили надежду на то, что удастся перенести с 2020 года на 2019 года чемпионат России по лёгкой атлетике — он примечателен тем, что будет юбилейным, сотым, с приглашением звёзд российской лёгкой атлетики, и состоится в августе.

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Где можно «отступить, а где скорректировать»

Говоря о планируемом праздновании 550-летия столицы Чувашии, Алексей Ладыков выделил «самые значимые». По его словам, «при подтверждении финансирования» «важным событием» должно стать открытие после реконструкции Красной площади, Залива и Московской набережной, ремонт основных магистралей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», которые «ведут к местам проведения основных праздничных мероприятий». Также планируется открытие школы в микрорайоне «Волжский-3», идёт строительство 10 детсадов.

Мэр Чебоксар также предложил провести под эгидой 550-летия Чебоксар ряд международных мероприятий. К примеру, стартовым событием может стать в апреле международный балетный фестиваль, который предлагают «расширить городскими пространствами, сделать смотровые площадки, установить фотовыставками». В мае — Чебоксарский международный кинофестиваль, включив номинацию «Лучший фильм о городе Чебоксары».

«То есть уже с этих мероприятий начать брендировать 550-летие», — предложил Алексей Ладыков.

В июне к 550-летию столицы в мэрии предлагают приурочить фестиваль фейерверков, культурную программу Дня Республики. Основные мероприятия пройдут в августе. Совместно с минэкономразвития Чувашии обсуждается возможность проведения 9−11 августа всечувашского фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов и межрегионального фестиваля национальных костюмов.

«Средства выделены. Важно, на наш, взгляд было бы акцентировать на 550-летие празднования. Объединение этих трёх фестивалей даёт возможность объединить сумму в 8 млн и сделать акцент на нашей истории, самобытности.

Ключевым моментом, мероприятием в эти дни предлагаем сделать чебоксарский пивной фестиваль как наше культурное достояние. То есть Чувашия — это край культуры пивоварения, у нас на гербе изображена лоза. Долго об этом говорили. И Мешков (бывший вице-спикер Госсовета Чувашии, ныне рядовой депутат и владелец с трудом реанимированного чувашскими властями «Чебоксарского ликеро-водочного завода», ИА REGNUM), собственник «Букета Чувашии, давно хотел», — сказал Алексей Ладыков.

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Сити-менеджер предложил «эту тему взять на вооружение, согласовать с МВД». На что премьер напомнил, как ранее проводили фестиваль пива в Чебоксарах в «Мега Молле», на что УФАС начало давать предписания о том, что «реклама идёт и так далее».

"Но можно же не рекламировать бренд какой-то. В Баварии же продают только баварское пиво, немецкое. Не так, как раньше перед «Мега Моллом» собирали всех, и все пытались рекламу показать. По-разному можно, всё равно можно механизм найти», — заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, сообщив, что данную тему «давно обсуждали».

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Также в мэрии предложили включить в план празднования фестиваль театров кукол, фестиваль уличных театров. Ещё «один из вариантов» — «выполнить парковый ансамбль с купцом Ефремовым, идущим по бульвару вдоль дома, где он в своё время жил».

«Планируем также прилёт и показательные выступление в небе пилотажной группы «Стрижи», может быть, и «Русских витязей». Водную гладь задействовать гонками водных болидов», — предложили в администрации Чебоксар.

«Но эти мероприятия требуют дополнительного финансирования. В основном мы день города проводили за счёт городских средств, внебюджетных», — сказал Алексей Ладыков.

В администрации Чебоксар предложили в целях «экономии» исключить из федерального плана празднования 100-летия Чувашии ряд «дублирующих друг друга» акций и мероприятий, которые «потеряли актуальность». А сконцентрировать внимание «на традиционных наших фестивалях», которые являются «уже брендом республики». По мнению мэра, таким образом можно было бы сэкономить 12,7 млн рублей. Администрация предлагает «скорректировать» следующие мероприятия: международный этнокультурный форум «Золотая колыбель», международная лаборатория детской национальной драматургии «От чистого истока в прекрасное далёко», всероссийский форум публичных библиотек «Библиокараван», всероссийский фестиваль гусляров «Гуслей перезвон чудесный», всероссийский детский фольклорный фестиваль «Легенды. Сказки. Предания».

В ходе обсуждения премьер Иван Моторин высказал мнение, что в следующем году в качестве исключения в рамках празднования Дня Республики можно было «отступить» от правил и главной площадкой оставить только Чебоксары. По предварительным данным, среди муниципалитетов конкурс на право проведения праздника в 2019 году может выиграть Алатырский район

«Если город отмечает 550-летие, то может быть, отступить. Надо подумать, с Михаилом Васильевичем (глава Чувашии Михаил Игнатьев, ИА REGNUM) обсудить этот вопрос. Тем более там даётся грант. Так мы двух зайцев убьём», — сказал премьер Иван Моторин.

«По фестивалям надо предусмотреть, чтобы на достойном уровне прошли, а не бегали и считали копейки… Нужно подготовить сценарий празднования и утвердить его в актуальном состоянии», — поручил глава чувашского правительства.