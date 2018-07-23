Ушла из жизни звезда ситкома «Третья планета от Солнца»

Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM В возрасле 89 лет ушла из жизни актриса Элмари Вендел, которую зрители знают по сериалу «Третья планета от Солнца». Об этом 22 июля сообщил портал Variety.

Информацию о смерти актрисы в социальной сети подтвердила её дочь.

«Она была грубой, смешной, ласковой и ужасно, ужасно милой, — написал в соцсети партнёр Вендел по сериалу Джим Бивер, — спокойной ночи, миссис Дубчек, где бы вы ни были».

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Напомним, в популярном ситкоме Элмари Вендел сыграла легкомысленную хозяйку дома, в котором семейство Соломонов арендует мансарду. Несмотря на то, что миссис Мэйми Дубчек всегда делала упор на договорных отношениях между ней и главными героями, она была частой посетительницей их дома.

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