Режиссёр Джеймс Ван и DC выпустили долгожданный первый трейлер «Аквамена»

Бербанк, США, , 11:54 — REGNUM Студия DC и режиссёр Джеймс Ван наконец-то осчастливили фанатов Аквамена долгожданным первым трейлером будущего фильма. Ролик был выложен 22 июля на сайте онлайн-журнала The Hollywood Reporter.

Главные роли в картине исполнили такие актёры первой величины, как Джейсон Момоа (ранее уже представший в образе Аквамена в фильме DC), Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Николь Кидман и Патрик Уилсон.

Читайте также: Warner Bros. показала на Comic-Con трейлер «Фантастических тварей 2»

Напомним, мировая премьера картины пройдёт 14 декабря 2018 года в Великобритании. Стоит отметить, что в картине также появится звезда 90-х Дольф Лундгрен.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый трейлер нового фильма «Шазам» киновселенной DC