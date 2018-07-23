Долг погашен: создатель фильма «ВМаяковский» вернул 20 млн Фонду кино

Москва, , 11:52 — REGNUM Бюджетные средства, предоставленные на съёмки художественного фильма «ВМаяковский», режиссёром которого является Александр Шейн, возвращены Фонду кино.

Как уточнили в пресс-службе фонда, речь идёт о 20 млн рублей, выделенных на создание картины на условиях возврата. «Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства», — цитирует ТАСС слова пресс-службы фонда.

Напомним, ранее СМИ сообщали об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которое московская полиция возбудила после прокурорской по факту хищении денег, выделенных Фондом кино из федерального бюджета в качестве субсидии на съёмки фильма о Владимире Маяковском. Уточнялось, что договор о предоставлении субсидии был заключен до 2 июня 2015 года между Фондом кино и неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Маяковский». Получателем являлся Александр Шейн. Он назвал появившуюся в СИМ публикацию о хищении средств «уткой», заявив, что у него с Фондом кино нормальные рабочие отношения.

Фильм «ВМаяковский» вышел в прокат осенью 2017 года. Главные роли в картине сыграли Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов.