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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Михайлуца

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Михайлуца
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 2 августа 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача XCI, где в гостях известный художник Владимир Михайлуца, который рассказывает, как стать самым настоящим люминографом.

P. S. Изначально мы планировали сделать большую подборку работ мастера, но решили, что правильней будет, если вы сами отправитесь на его сайт или выставку… И узнаете и те три замечательные фотоработы, которые мы кратко обсуждаем в эфире.

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Афиша выставки Владимира Михайлуца
Иллюстрация: Личный архив Владимира Михайлуца
Афиша выставки Владимира Михайлуца

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Евгений Степанов

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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