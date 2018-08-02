Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Михайлуца

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача XCI, где в гостях известный художник Владимир Михайлуца, который рассказывает, как стать самым настоящим люминографом.

P. S. Изначально мы планировали сделать большую подборку работ мастера, но решили, что правильней будет, если вы сами отправитесь на его сайт или выставку… И узнаете и те три замечательные фотоработы, которые мы кратко обсуждаем в эфире.

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