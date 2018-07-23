Сотрудники Русского музея предупредили об угрозах реконструкции

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Около ста сотрудников Государственного Русского музея (ГРМ) заявили об опасностях для музейной коллекции, которые может представлять предстоящая реконструкция дворов Михайловского дворца — основного здания ГРМ. Хранители, научные сотрудники и реставраторы написали директору ГРМ Владимиру Гусеву письмо с призывом «не допустить разрушения музея», сообщает «КоммерсантЪ».

Работы по приспособлению дворов Михайловского дворца для современного использования, как ожидается, начнутся с 1 декабря 2018 года и должны завершиться не позже 1 марта 2020 года. Проект поддержан Всемирным банком, который вложит в него около 2,5 млн долларов, при общей стоимости проекта около 20 млн долларов

«Сотрудники ГРМ до сих пор не получили четких разъяснений, как будет организован за счет Минкульта и музея переезд освобождаемых на период стройки помещений дворца и каковы гарантии (в том числе финансовые) того, что переезд будет временным», — пишет «КоммерсантЪ».

Обеспокоенные будущим музея, 96 сотрудников ГРМ отправили письмо Владимиру Гусеву, в котором ставят перед руководством вопросы о переезде. По данным издания, это письмо пока оставлено без ответа.

В частности, сотрудники Русского музея опасаются закрытия ключевых залов, через которые осуществляется проход из Михайловского дворца в корпус Бенуа. Однако в дирекции ГРМ заверяют, что проход будет сохранен, и залы закрываться не будут.

Сотрудников также волнуют условия перемещения экспонатов и их хранение на время предстоящей реконструкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на измененный проект реконструкции дворов Михайловского дворца.

Проект предусматривает приспособление для современного использования внутренних дворов дворца, а также реставрацию прилегающих помещений. После реконструкции пропускная способность Михайловского дворца будет увеличена на 100 человек — до 2940 посетителей в день, а общая площадь — с 12 139,1 до 12 989,5 кв. метров.

Финансирование проекта реконструкции будет оплачено из средств федерального бюджета в рамках выполнения федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)».

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