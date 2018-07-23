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Мультфильм «Монстры на каникулах-3» вновь возглавил рейтинг кинопроката

Культура

Второе место занял «Небоскрёб» с Дуэйном Джонсоном

Мультфильм «Монстры на каникулах-3» вновь возглавил рейтинг кинопроката
Цитата из м/ф «Монстры на каникулах 3: Море зовет». реж Генндий Тартаковский. 2018 США
Радость

Москва, 23 июля 2018, 11:32 — REGNUM  Согласно неофициальным и предварительным данным, по итогу выходных 19−22 июля в российском кинопрокате лидирует анимационный фильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет». Список опубликовал 22 июля портал Kinobusiness.

По итогам вторых выходных показа картина режиссёра из США Геннадия Татарковского смогла собрать в России ещё 211,4 млн рублей. Таким образом, сумма её общих сборов составила 753,3 млн рублей. На втором месте оказался «Небоскрёб» с Дуэйном Джонсоном с результатом 107,5 млн рублей (сумма общих сборов — 357,2 млн рублей).

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Третью строчку занял фильм Marvel «Человек-муравей и Оса» (70,5 млн рублей уик-энд, 719 млн рублей общая сумма сборов). В топ-5 также вошли «Клуб миллиардеров» (28 млн рублей) и «Килиманджара» (24,5 млн рублей).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM лента «Монстры на каникулах-3: Море зовет» в первые выходные показа заняла вершину прокатного рейтинга и смогла собрать в России 359,5 млн рублей.

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