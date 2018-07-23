«Красную дорожку» кинофестиваля в Ессентуках разобрали на сувениры

Ставрополь, , 11:20 — REGNUM В Ессентуках Ставропольского края, где 21 июля открылся кинофестиваль «Хрустальный источникЪ», красную дорожку местные жители и гости города разобрали на сувениры. Сообщения об этом появились в соцсетях.

«Народ буквально обезумел и растащил декорации. Одна бабушка решила, что картон бесполезен, и утащила металлическую подставку. Ну что? Сгодится. Да так быстро утащила, что след её сразу же потерялся в темноте парка», — сообщается в одной из групп Вконтакте.

На фото, выложенные в соцсети, видно, как люди уносят с места открытия кинофестиваля части декораций.

Первый открытый кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникЪ» открылся 21 июля, он продлится неделю — до 28 июля. Открытие фестиваля состоялось в Ессентуках: его посетили около 12 тыс. человек, а сам фестиваль открылся дефиле гостей по красной дорожке рекордной длинны в 555 метров в самом центре города-курорта.

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