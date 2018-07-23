Вышел первый трейлер нового фильма «Шазам» киновселенной DC

Сан-Диего, США, , 09:46 — REGNUM В сети появился первый трейлер предстоящего супергеройского фильма DC «Шазам», главные роли в котором исполнили Эшер Энджел и Джимон Хонсу. Ролик был опубликован 22 июля на сайте журнала Forbes.

Будущая картина расскажет о том, как сирота Билли Бэтсон (роль которого исполняет Эшер Энджел) однажды встретил мага по имени Шазам. Чародей, которому уже более 3 тыс. лет дал парню способность превращаться во взрослого супергероя с помощью произнесения одного слова. Видео кинокомпания Warner Bros. показала на фестивале Comic-Con.

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Напомним, премьера фильма в США запланирована на 5 апреля 2019 года. Картина относится к расширенной киновселенной DC, предшествующим фильмом в хронологии является «Аквамен».

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