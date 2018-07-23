Памятник Тургеневу открылся в родовом имении писателя в Тульской области

Тула, , 09:34 — REGNUM Более 12 тысяч человек посетили фестиваль «Бежин луг», который прошел 21 июля в селе Тургенево Чернского района Тульской области. В этом году фестиваль, который уже давно стал традиционным, состоялся в рамках программы празднования 200 летия И. С. Тургенева в Тульской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

В рамках фестиваля состоялось открытие памятника Ивану Тургеневу. Гостей фестиваля ожидали многочисленные мастер-классы, экскурсии в музее писателя для всех желающих, возможность сфотографироваться на память и посетить летний кинотеатр. Но центральным событием фестиваля стал показ спектаклей с участием как любительских, так и профессиональных коллективов из Тульской области и Москвы, а также фольклорный праздник «Звонкоголосое раздолье». Завершился праздник концертом народного артиста РФ Олега Погудина. Гости смогли увидеть световое шоу на воде и праздничный фейерверк. По информации пресс-службы облправительства, всего фестиваль посетили более 12 тыс. человек.

Село Тургенево являлось родовым имением отца писателя. Сегодня в Тургенево действует музей писателя.

Добавим, что 9 ноября 2018 года отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Центром празднования станет Орловская область, где родился писатель, мероприятия также пройдут в Тульской области