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Warner Bros.показала на Comic-Con трейлер «Фантастических тварей 2»

Культура

В кадре присутствуют все персонажи из первой части фильма

Warner Bros.показала на Comic-Con трейлер «Фантастических тварей 2»
Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания, США
Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера

Лос-Анджелес, США, 23 июля 2018, 09:11 — REGNUM  Кинокомпания Warner Bros. показала на фестивале Comic-Con, который сейчас проходит в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Видео 22 июля опубликовал онлайн-журнал The Hollywood Reporter.

В новом видео поклонники вселенной увидят всех основных персонажей, знакомых им по первой части фильма. В кадре также присутствует юный Ньют Саламандер, роль которого играет Джошуа Шиа.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты вселенной «Гарри Поттера» нашли нестыковку в одном из кадров продолжения «Фантастических тварей», которые Warner Bros. выложила в сеть. Они тогда отметили, что создатели фильма неверно показали специализацию Альбуса Дамблдора.

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