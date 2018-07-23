Warner Bros.показала на Comic-Con трейлер «Фантастических тварей 2»

Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. показала на фестивале Comic-Con, который сейчас проходит в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Видео 22 июля опубликовал онлайн-журнал The Hollywood Reporter.

В новом видео поклонники вселенной увидят всех основных персонажей, знакомых им по первой части фильма. В кадре также присутствует юный Ньют Саламандер, роль которого играет Джошуа Шиа.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты вселенной «Гарри Поттера» нашли нестыковку в одном из кадров продолжения «Фантастических тварей», которые Warner Bros. выложила в сеть. Они тогда отметили, что создатели фильма неверно показали специализацию Альбуса Дамблдора.

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