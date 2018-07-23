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У кинотеатров нет будущего, их вытеснят сериалы – Кустурица

Культура

Зритель отдаст предпочтение другой форме просмотра

У кинотеатров нет будущего, их вытеснят сериалы – Кустурица
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Москва, 23 июля 2018, 09:10 — REGNUM  Кинотеатры в их современном виде уйдут в прошлое за ненадобностью, а на смену им придут сериалы, которые смотрят дома, заявил 23 июля сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью ТАСС.

По его словам, кинематограф переживает трансформацию: меняются не традиционные жанры кино, а форма их просмотра.

«Будет и фантасмагория, и реализм, но изменится форма просмотра», — полагает режиссер.

При этом Кустурица убежден, что фильмы в кинотеатрах будут востребованы еще долго, поэтому сейчас он занят экранизацией повести Чингиза Айтматова «Белое облако Чингисхана».

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