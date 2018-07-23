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Афинский Акрополь закрыли на два дня из-за сорокоградусной жары

Культура

Туристический объект возобновит работу сегодня в 14:00

Афинский Акрополь закрыли на два дня из-за сорокоградусной жары
Афинский Акрополь

Афины , 23 июля 2018, 08:45 — REGNUM  Афинский Акрополь будет недоступным для туристов в течение двух дней из-за установившейся жары и пыли с африканского континента, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Греции.

В соответствии с сообщением, решение о закрытии принято по действующему трудовому законодательству Греции.

Температура воздуха в Афинах в минувшее воскресенье поднималась до 38 градусов. Предполагается, что такой же температурный фон будет сохраняться в течение первой половины понедельника, поэтому туристический объект станет доступным только во второй половине дня.

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