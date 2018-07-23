В Феодосии прошел 12-й конвент писателей-фантастов «Фанданго»

Феодосия, Крым, , 06:43 — REGNUM Фестиваль писателей-фантастов «Фанданго» прошел в этом году в Феодосии в 12-й раз, сообщает сайт клуба фантастов Крыма.

Конвент писателей-фантастов проходил в Крыму с 20 по 24 июня.

Церемонию открытия конвента уже традиционно принял в этом году Мемориальный дом-музей Александра Грина. Фантасты вручили в дар дому-музею Энциклопедию крымской фантастики, выпущенную при поддержке мининформа Крыма. Книга включает исследование по истории фантастики в Крыму с XIX века.

На фестивале прошел ряд презентаций. Среди них новинки издательства «Шико-Севастополь», которые представил основатель и редактор издательства Юрий Иванов. Также устроил презентацию своего творчества художник Николай Редька, уже не в первый раз участвующий в конвенте.

Также в программе фестиваля был показ документального фильма Ридли Скотта «Миры Роберта Хайнлайна», доклады, освещающие различные темы в жанре научной фантастики и в области мистико-фэнтезийного жанра.

Кроме того, проводились дискуссии, мастер-классы, тематические экскурсии, симпозиумы.

В рамках фестиваля проводился конкурс рассказов «Фантастический бестиарий», посвященный животным в фантастике. Рассказы трех победителей конкурса были опубликованы в фэнзине «Фанданго», специальный выпуск которого успел выйти к фестивалю.

Торжественное закрытие конвента прошло на Даче Стамболи, где участников фестиваля, тоже традиционно, встретил Черноморский центр подводных исследований.

Валерий Гаевский огласил список из 14 лауреатов «Фаншико», которым предоставляется право опубликовать написанные за время фестиваля произведения в «Антологии МиФа-2019» — при условии доведения рассказов до идеала по итогам разборов.

Напомним, что ежегодный фестиваль фантастики в Крыму начал проводиться с 2007 в Партените («Созвездие Аю-Даг»). Впоследствии организацию этого фестиваля возглавил Глеб Гусаков, а отпочковавшийся фестиваль «Фанданго» переместился в Коктебель, где проводился два года — 2008 и 2009 годы. В 2010 и 2011 фестиваль «Фанданго» перебазировался в Судак, а с 2012 года по настоящее время фестиваль на постоянной основе проходит в Феодосии в конце июня.