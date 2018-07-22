Концерт лауреатов фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» прошел в Бахчисарае

Симферополь, , 18:29 — REGNUM Гала-концерт лауреатов фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык» состоялся на главной площади Бахчисарая, сообщает 22 июля «Татар-информ».

Перед зрителями выступили более 200 лауреатов фестиваля. Татарию представили дети из 20 регионов страны, в том числе танцевальные коллективы «Шарм» и «Изумрудный город» из Казани, воспитанники хореографической студии «Лик» Набережных Челнов, ансамбль «Яшьлек» села Богатые Сабы, студии «Пластилин» села Пестрецы и другие.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем выступлении подчеркнул важность и нужность укрепления дружеских связей между народами.

«Дети из Татарстана, представляющие на одной сцене различные нации, своим собственным примером демонстрируют всему миру, как, взявшись за руки и объединившись, можно сотворить большое чудо. Этот прекрасный фестиваль сближает народы и служит миру», — сказал Аксенов.

Следует напомнить, что фестиваль эстрадного искусства проводится уже пятнадцать лет. Гуманитарную миссию фестиваля отметил в этом году в своей телеграмме и ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИДа. По его мнению, фестиваль поддерживает развитие детей, учит их бережно относится к национальным традициям.